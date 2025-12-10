Aggressione ai giudici dopo la sentenza | caos in tribunale a Napoli dopo le condanne

Dopo la sentenza sulle condanne per l'esplosione mortale di Ercolano, si sono verificati episodi di aggressione ai giudici nel tribunale di Napoli. L'incidente, avvenuto il 18 novembre 2024, ha causato la morte di tre giovani in un incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio. La vicenda ha scatenato tensioni e reazioni violente nell'ambito giudiziario.

Due condanne a 17 anni di reclusione e una terza condanna a 4 anni per l'esplosione che il 18 novembre 2024 è costata la vita a tre giovani in una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Ercolano, in provincia di Napoli. I tre ragazzi, il 18enne di origini albanesi Samuel Tafciu e le 26enni sorelle gemelle Aurora e Sara Esposito, di Marigliano, lavoravano nella fabbrica abusiva. Il gup del Tribunale di Napoli ha inflitto le condanne più pesanti a Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, titolari della fabbrica abusiva e datori di lavoro dei tre giovani, imputati per omicidio volontario con dolo eventuale.

