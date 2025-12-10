Aggressione ai giudici dopo la sentenza | caos in tribunale a Napoli dopo le condanne
Dopo la sentenza sulle condanne per l'esplosione mortale di Ercolano, si sono verificati episodi di aggressione ai giudici nel tribunale di Napoli. L'incidente, avvenuto il 18 novembre 2024, ha causato la morte di tre giovani in un incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio. La vicenda ha scatenato tensioni e reazioni violente nell'ambito giudiziario.
Due condanne a 17 anni di reclusione e una terza condanna a 4 anni per l'esplosione che il 18 novembre 2024 è costata la vita a tre giovani in una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio a Ercolano, in provincia di Napoli. I tre ragazzi, il 18enne di origini albanesi Samuel Tafciu e le 26enni sorelle gemelle Aurora e Sara Esposito, di Marigliano, lavoravano nella fabbrica abusiva. Il gup del Tribunale di Napoli ha inflitto le condanne più pesanti a Pasquale Punzo e Vincenzo D'Angelo, titolari della fabbrica abusiva e datori di lavoro dei tre giovani, imputati per omicidio volontario con dolo eventuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Caos in tribunale a Napoli dopo la sentenza per lo scoppio nella fabbrica di fuochi di Ercolano: i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici - L'incidente, avvenuto il 18 dicembre 2024, aveva causato la morte di tre persone: le gemelle Sara e Aurora Esposito, 26 anni, e il diciottenne Samuel Tafciu ... Secondo open.online
Aula, parenti tentano aggredire giudici - Urla, sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di aggredire i giudici in aula, evitato grazie all'intervento delle forze di polizia. Lo riporta rainews.it
