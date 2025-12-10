agenas bene le marche meno ascoli e fermo

Le Marche si confermano tra le regioni più virtuose in ambito sanitario a livello nazionale, evidenziando performance positive in diversi indicatori. Tuttavia, alcune aree come Ascoli e Fermo mostrano segnali di rallentamento, evidenziando disparità all’interno della regione. Un’analisi dettagliata permette di comprendere meglio i punti di forza e le criticità del sistema sanitario marchigiano.

Se da un lato le Marche si confermano tra le regioni più virtuose nella sanità nazionale, dall'altro i territori di Ascoli e Fermo vanno un po' a rilento. A certificarlo sono i dati diffusi dall' Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari (Agenas) nell'edizione 2025 del Programma Nazionale Esiti, che misurano la qualità delle cure erogate da oltre mille strutture italiane. Il risultato più eclatante arriva dall' Azienda ospedaliera Umberto I–Lancisi di Ancona, che raggiunge livelli alti o molto alti in sette aree: cardiocircolatoria, neurologica, respiratoria, chirurgia generale, chirurgia oncologica, osteomuscolare e nefrologia.