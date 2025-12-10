Agarthi Scent Core | l’energia della terra la magia del Natale
Scopri Agarthi Scent Core, un viaggio sensoriale che unisce l’energia della terra e la magia del Natale. Immergiti in un’esperienza olfattiva unica, tra terre misteriose e acque incantate, e lasciati avvolgere dai profumi che raccontano la forza ancestrale del nostro pianeta. Un dono originale per un Natale ricco di emozioni e scoperta.
Questo Natale, regala l’avventura di Agarthi: un viaggio olfattivo tra terre misteriose e acque incantate, dove ogni profumo racconta la forza ancestrale della Terra. Una collezione che parla di energia, mistero e luce interiore: il dono perfetto per chi ama l’intensità e la profondità dei profumi che raccontano una storia. Agarthi è un regno leggendario che, secondo la mitologia, si trova nel cuore stesso del pianeta. Il suo nome deriva dal sanscrito e significa inaccessibile. A questo mondo incantato si ispira la linea di fragranze Agarthi Scent Core, che conduce in una dimensione trascendentale dove ogni nota vibra di vita e di magnetismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
