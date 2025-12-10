African Lion non è solo un’esercitazione Perché il Marocco è diventato strategico

African Lion non è solo un’esercitazione militare, ma un'occasione per rafforzare la cooperazione tra i Paesi coinvolti. Il Marocco assume un ruolo strategico in questa attività, mirata a migliorare le capacità operative congiunte e interforze, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza nella regione.

Migliorare la capacità dei Paesi coinvolti nell’azionare operazioni combinate e interforze, oltre a contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionali. Questi gli obiettivi dell’esercitazione militare internazionale African Lion 2026, i cui preparativi si stanno svolgendo ad Agadir fino al 12 dicembre. Si tratta di meeting tematici alla presenza di vari rappresentanti di diverse nazioni, tra cui il Marocco e gli Stati Uniti. Ma oltre all’aspetto prettamente militare, spicca una considerazione di fondo sul ruolo del Marocco, un paese in costante progresso che presenta interessanti prospettive geopolitiche, enegetiche e diplomatiche (senza dimenticare il gancio con l’Italia rappresentato dal Piano Mattei). 🔗 Leggi su Formiche.net