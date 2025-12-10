Affinità elettive girotondo di armonie tra Napoli e il Brasile
Un viaggio tra le affinità musicali tra Napoli e il Brasile, dove le melodie si intrecciano in un girotondo di armonie. Da Vinicio a Caetano Veloso, passando per Ornella Vanoni e Toquinho, il ritmo e le emozioni si incontrano creando un ponte tra due culture ricche di tradizione e passione.
Dal goleador Vinicio che canta Statte vicino a me alla soave Luna Rossa di Caetano Veloso, passando per Anema e core cantata da Ornella Vanoni con la chitarra di Toquinho . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
