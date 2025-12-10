Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione | il dibattito
L'incontro promosso dall'Ordine degli avvocati di Avellino affronta il tema dell'affettività e della genitorialità nei luoghi di reclusione. L'evento si svolgerà il 11 dicembre presso la Casa circondariale ‘Antimo Graziano’ ed è parte delle iniziative della Regione Campania per sostenere i minori figli di detenuti, nell'ambito del progetto Fili Invisibili.
L"iniziativa è inserita nell'avviso pubblico della Regione Campania dedicato agli interventi a favore dei minori figli di detenuti, nell'ambito del progetto Fili Invisibili – Connessioni oltre le distanze. L'incontro nasce con l'obiettivo di riflettere sul valore dei legami familiari all'interno del carcere e sulle difficoltà che la detenzione comporta per gli affetti, concentrandosi in particolare sull'impatto che tutto ciò ha sui bambini e sui ragazzi.
Affettività e relazioni, gestione delle emozioni, sessualità e consenso: questo il tema di un laboratorio rivolto alle donne accolte in "Il sogno di Aylan", che è gestita dal Consorzio "Sale della Terra ed è una delle sedi del jostro progetto "Sai Msna". Condotto d Vai su Facebook
