Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione | il dibattito

L'incontro promosso dall'Ordine degli avvocati di Avellino affronta il tema dell'affettività e della genitorialità nei luoghi di reclusione. L'evento si svolgerà il 11 dicembre presso la Casa circondariale ‘Antimo Graziano’ ed è parte delle iniziative della Regione Campania per sostenere i minori figli di detenuti, nell'ambito del progetto Fili Invisibili.

è il tema dell'incontro promosso dall'O rdine degli avvocati di Avellino, che si terrà domani, 11 dicembre, presso la Casa circondariale 'Antimo Graziano' L"iniziativa è inserita nell'avviso pubblico della Regione Campania dedicato agli interventi a favore dei minori figli di detenuti, nell'ambito del progetto Fili Invisibili – Connessioni oltre le distanze. L'incontro nasce con l'obiettivo di riflettere sul valore dei legami familiari all'interno del carcere e sulle difficoltà che la detenzione comporta per gli affetti, concentrandosi in particolare sull'impatto che tutto ciò ha sui bambini e sui ragazzi.