Affettività e genitorialità in carcere | l' Ordine degli Avvocati di Avellino promuove il dialogo

L'Ordine degli Avvocati di Avellino promuove un incontro sul tema dell'affettività e della genitorialità nei luoghi di reclusione. L'evento, previsto per l'11 dicembre presso la Casa circondariale 'Antimo Graziano', fa parte di un'iniziativa regionale volta a favorire il dialogo e la riflessione su questi aspetti fondamentali della riabilitazione e del rapporto familiare.

