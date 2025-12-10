Affettività e genitorialità in carcere | l' Ordine degli Avvocati di Avellino promuove il dialogo
L'Ordine degli Avvocati di Avellino promuove un incontro sul tema dell'affettività e della genitorialità nei luoghi di reclusione. L'evento, previsto per l'11 dicembre presso la Casa circondariale 'Antimo Graziano', fa parte di un'iniziativa regionale volta a favorire il dialogo e la riflessione su questi aspetti fondamentali della riabilitazione e del rapporto familiare.
Affettività e genitorialità nei luoghi di reclusione: è il tema dell'incontro promosso dall'Ordine degli avvocati di Avellino, che si terrà domani, 11 dicembre, presso la Casa circondariale 'Antimo Graziano' L"iniziativa è inserita nell’avviso pubblico della Regione Campania dedicato agli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Affettività e relazioni, gestione delle emozioni, sessualità e consenso: questo il tema di un laboratorio rivolto alle donne accolte in "Il sogno di Aylan", che è gestita dal Consorzio "Sale della Terra ed è una delle sedi del jostro progetto "Sai Msna". Condotto d - facebook.com Vai su Facebook
Sophie Kinsella, le cause della morte a soli 55 anni dilei.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it
okgiorgio, nuova corsa nei club: in arrivo l’Italia Tour 2026 sbircialanotizia.it
Da Napoli a Cellole per rubare alcolici in un supermercato Conad: inseguiti e arrestati teleclubitalia.it
Neres: «Mi sono fatto trovare pronto, è importante la fiducia del mister ma anche quella in me stesso» ilnapolista.it
“Sono incinta”. Lui non vuole il bimbo, lei reagisce così: violenza disumana in Italia thesocialpost.it
Caos e urla in aula dopo la sentenza per l’esplosione di Ercolano che uccise tre giovani lavoratori. I ... ilfattoquotidiano.it
Energia, clima, società, la scommessa sul futuro dell’Alta Sabina lapresse.it