Afferra e bacia una bambina di 3 anni mentre esce dall' asilo | arrestato

Ilgiorno.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Cardano al Campo, in provincia di Varese, dopo aver osservato e poi baciato sulla bocca una bambina di tre anni davanti all'asilo, davanti agli occhi della madre. L'episodio è avvenuto il 10 dicembre 2025 e ha suscitato grande sconcerto nella comunità.

Cardano al Campo (Varese), 10 dicembre 2025 –  - Prima si è messo ad osservare una bimba di tre anni davanti all'asilo, poi l'ha baciata sulla bocca davanti alla madre. Un 35enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Gallarate a Cardano al Campo. S i tratterebbe di un uomo di origine algerina, anche se sono in corso accertamenti sulla sua nazionalità, con tutta probabilità nord africana. Adesca due fratellini e poi abusa di loro: arrestato per violenza sessuale il vicino di casa Fuori dall’asilo. L'uomo ha approfittato del caos in uscita dall'asilo per prendere la bambina e baciarl a. Un gesto che non è sfuggito a lla madre e alla zia della piccola che l'hanno strappata letteralmente dalle braccia dell'uomo, iniziando ad urlare chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

