Afferra e bacia una bambina di 3 anni che usciva dall' asilo | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Cardano al Campo, in provincia di Varese, dopo aver molestato una bambina di tre anni all'uscita dall'asilo. L'individuo ha prima osservato la bambino, poi le ha rivolto gesti inappropriati, culminati con un bacio sulla bocca davanti alla madre. L'arresto è stato effettuato dalle forze dell'ordine in seguito a quanto accaduto.

Cardano al Campo (Varese), 10 dicembre 2025 – - Prima si è messo ad osservare una bimba di tre anni davanti all'asilo, poi l'ha baciata sulla bocca davanti alla madre. Un 35enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Gallarate a Cardano al Campo. S i tratterebbe di un uomo di origine algerina, anche se sono in corso accertamenti sulla sua nazionalità, con tutta probabilità nord africana. Adesca due fratellini e poi abusa di loro: arrestato per violenza sessuale il vicino di casa Fuori dall’asilo. L'uomo ha approfittato del caos in uscita dall'asilo per prendere la bambina e baciarl a. Un gesto che non è sfuggito a lla madre e alla zia della piccola che l'hanno strappata letteralmente dalle braccia dell'uomo, iniziando ad urlare chiedendo aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Afferra e bacia una bambina di 3 anni che usciva dall'asilo: arrestato

Afferra e bacia una bambina di 3 anni che usciva dall'asilo: arrestato - Prima si è messo ad osservare una bimba di tre anni davanti all'asilo, poi l'ha baciata sulla bocca davanti alla madre. ilgiorno.it scrive

