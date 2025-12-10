Affari tuoi Elena insultata sui titoli di coda | Proprio sc***i

"Ma è del mestiere questa". Non risulta simpaticissima Elena ai telespettatori che da casa seguono e commentano sui social Affari tuoi, il quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La pacchista della Lombardia, da Rivalta sul Mincio per l'esattezza, nella vita è mamma di una ragazza studentessa di medicina e sposata con Nicola, che la accompagna in studio. I due lavorano nella stessa azienda e il marito, amministratore, è l'incaricato di vigilare sulle "finanze" della consorte. Non va benissimo, a giudicare da chi commenta in tempo reale la puntata. La coppia arriva in fondo con due pacchi, quello "nero" e quello da 200 euro, e l'allettante offerta del Dottore da 22mila euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

