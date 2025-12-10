aeroporto salerno va via anche easyjet

A partire dal 1 aprile 2026, EasyJet interromperà il collegamento tra l’Aeroporto Costa d’Amalfi e del Cilento e Milano Malpensa, consolidando una modifica nelle rotte aeree della zona. Questa decisione segna un cambiamento significativo nella connettività della regione, che dovrà adattarsi alla nuova situazione senza questa tratta.

Anche EasyJet ha cancellato dal 1 Aprile 2026 il collegamento tra l'Aeroporto Costa d'Amalfi e del Cilento e Milano Malpensa. Un'altra tegola sul futuro dello scalo aeroportuale di Salerno che da mesi, continua a registrare addi delle compagnie che dopo aver testato per un anno l'infrastruttura gestita da Gesac, stanno andando via per scarso appeal dell'infrastruttura. Come da tempo sta evidenziando il presidente di Federalberghi Salerno Antonio Ilardi mancano infatti a sostegno dello sviluppo aeroportuale non solo una rete di collegamenti, ma anche il sostegno adeguato a garantire la sopravvivenza dell'aeroporto che presto dovrà essere di supporto a Capodichino, quando lo scalo napoletano sarà impegnato in una serie di lavori.