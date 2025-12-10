Aereo precipita in autostrada terrore tra gli automobilisti | tutto bloccato

Lunedì pomeriggio, un incidente inatteso ha trasformato un normale tratto autostradale in scena di panico: un piccolo aereo si è schiantato, causando blocchi e momenti di grande tensione tra gli automobilisti.

Una scena drammatica e inattesa si è consumata lunedì pomeriggio, quando un piccolo velivolo è stato costretto a interrompere il suo volo trasformando un normale spostamento su strada in un momento di puro terrore. Secondo le prime ricostruzioni, l'equipaggio aveva segnalato un grave problema tecnico che ha reso inevitabile una manovra di emergenza. In quei minuti concitati, ogni tentativo del pilota è stato rivolto a evitare conseguenze peggiori, mentre il traffico scorreva ignaro sotto la rotta dell'aereo. La dinamica si è chiarita progressivamente con il passare delle ore: il velivolo, un Beechcraft 55 partito per un volo di istruzione, avrebbe iniziato a perdere potenza quasi subito dopo il decollo.