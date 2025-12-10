Aereo precipita in autostrada terrore tra gli automobilisti | tutto bloccato
Lunedì pomeriggio, un incidente inatteso ha trasformato un normale tratto autostradale in scena di panico: un piccolo aereo si è schiantato, causando blocchi e momenti di grande tensione tra gli automobilisti.
Una scena drammatica e inattesa si è consumata lunedì pomeriggio, quando un piccolo velivolo è stato costretto a interrompere il suo volo trasformando un normale spostamento su strada in un momento di puro terrore. Secondo le prime ricostruzioni, l'equipaggio aveva segnalato un grave problema tecnico che ha reso inevitabile una manovra di emergenza. In quei minuti concitati, ogni tentativo del pilota è stato rivolto a evitare conseguenze peggiori, mentre il traffico scorreva ignaro sotto la rotta dell'aereo. La dinamica si è chiarita progressivamente con il passare delle ore: il velivolo, un Beechcraft 55 partito per un volo di istruzione, avrebbe iniziato a perdere potenza quasi subito dopo il decollo.
Terribile schianto, aereo precipita sull’aeroporto
Aereo ultraleggero precipita su un campo, due le persone a bordo: una è rimasta incastrata tra i rottami del velivolo
Aereo ultraleggero precipita su un campo subito dopo il decollo, due le persone rimaste incastrate tra i rottami del velivolo
Piccolo aereo precipita sui Pirenei, quattro morti
Aereo ultraleggero precipitato nelle campagne di San Sperate
Aereo ultraleggero si schianta vicino all'autostrada. Forte dei Marmi sotto choc - A bordo un italiano, di 47 anni, unico occupante del velivolo, che ha riportato varie escoriazioni ed ...
