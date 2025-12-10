Aereo perde quota e atterra su una macchina in autostrada | la scena incredibile VIDEO

Lunedì 8 dicembre 2025, un incidente spettacolare ha coinvolto un aereo leggero che, perdendo quota, si è schiantato su un'auto in corsa sull'autostrada Interstate 95. La scena, incredibile e inaspettata, ha catturato l'attenzione di molti, lasciando senza parole per la sua natura rara e impressionante.

È una scena da film eppure è accaduta davvero. Lunedì 8 dicembre 2025, un aereo leggero è precipitato improvvisamente in mezzo al traffico dell' Interstate 95, schiantandosi su un'auto in corsa. Le immagini, filmate da altri automobilisti, mostrano la manovra disperata e l'impatto — un frammento di quotidiano trasformato in dramma spaventoso. Emergenza sull' I?95: aereo atterra sull'autostrada. Il pomeriggio del 8 dicembre, intorno alle 17:45, il piccolo aereo — un Beechcraft 95-C55 Baron registrato N95KC — ha iniziato a perdere potenza su entrambi i motori dopo essere decollato dall' Cocoa-Merritt Island Airport, come si legge su Aviation Safety Network.

