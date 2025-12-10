Adriano Bettinelli | La situazione in Italia per i ballerini è tremenda e senza tutele Il tour con Mariah Carey? Il lavoro dei miei sogni
Adriano Bettinelli racconta la sua esperienza nel mondo della danza, tra difficoltà e successi. Dal percorso in provincia fino ai palchi internazionali, affronta le sfide del settore senza tutele e la sua passione per il lavoro dei sogni: il tour con Mariah Carey. Un viaggio tra rinunce, conquiste e il desiderio di un nuovo inizio.
Il ballerino professionista ripercorre con noi la sua ascesa: dalla provincia alla scuola di Amici fino ai più grandi palchi del mondo, passando per sfide, rinunce, conquiste e quella voglia di tornare per iniziare un nuovo capitolo di vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
MAC presents: EXTRA ?20 DICEMBRE, ROMA EARLY BIRD FINO AL 14/12 DALILA FRASSANITO + ADRIANO BETTINELLI (COMBO) 15:30 | 17:00 @dalilafrassanito @adrianobettinelli ANTONIO CIARCIELLO @antonio__ciarciello 17:30 | 19:00 TEV Vai su Facebook
