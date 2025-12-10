Adolescenza e alimentazione | in programma un webinar gratuito per i genitori

Un webinar gratuito dedicato ai genitori affronterà il tema dell'adolescenza e dell'alimentazione, analizzando i cambiamenti e le continuità di questo periodo delicato. L'appuntamento si terrà martedì 16 alle 17, offrendo spunti utili per accompagnare i figli nelle scelte alimentari e nello sviluppo delle proprie abitudini.

