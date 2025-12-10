Adobe porta Photoshop e Acrobat gratis su ChatGPT

Adobe ha annunciato che Photoshop e Acrobat saranno disponibili gratuitamente su ChatGPT, semplificando l'accesso e l'utilizzo dei propri strumenti. Questa novità permette agli utenti di eseguire operazioni quotidiane senza installare software, migliorando l'efficienza e facilitando il lavoro collaborativo attraverso l'integrazione con l'intelligenza artificiale.

(Adnkronos) – Adobe ha deciso di rendere l'utilizzo dei suoi software più immediato, eliminando la necessità di installazione per le operazioni più comuni. Da mercoledì, le applicazioni più note dell'azienda, ovvero Photoshop, Express e Acrobat, possono essere eseguite nativamente e gratuitamente all'interno di ChatGPT. La mossa garantisce ad Adobe un accesso diretto alla vasta base .

