Addobbi perfetti dolcetti e renne | tanti laboratori per assaporare la magia del Natale
Il Candy Village presso il centro commerciale Le Maioliche di Faenza presenta un programma ricco di laboratori, addobbi e dolcetti per vivere appieno l’atmosfera natalizia. Due pomeriggi dedicati alla magia del Natale offrono occasioni di divertimento e creatività per adulti e bambini, trasformando il centro commerciale in un luogo incantato tra renne, decorazioni e dolcetti deliziosi.
Il Candy Village del centro commerciale Le Maioliche di Faenza apre con due pomeriggi dedicati alla magia del Natale. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, dalle 15:30 alle 18:30, si potranno realizzare insieme agli elfi dei magici addobbi natalizi.Sabato, insieme agli aiutanti di Babbo Natale, sia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
