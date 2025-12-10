Addio Sophie Kinsella | è morta a soli 55 anni l'autrice della serie I love shopping
Sophie Kinsella, celebre autrice britannica della serie
È morta a 55 anni Sophie Kinsella, scrittrice britannica autrice della saga I love shopping, diventata anche un film. Kinsella era malata da tempo: nel 2024 aveva rivelato di avere scoperto di soffrire di un tumore al cervello molto aggressivo e di doversi sottoporre a lunghi cicli di terapie. La mattina del 10 dicembre sulla sua pagina Instagram è comparso l’annuncio della sua morte. Morta Sophie Kinsella, “penna” della saga I love shopping. «Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia», ha scritto la famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it
Torino Petrachi è il nuovo direttore sportivo - Zazoom Social News
Chi è il marito di Sophie Kinsella Henry Wickham e chi sono i loro 5 figli - Zazoom Social News
Addio Sophie Kinsella: è morta a soli 55 anni l’autrice della serie “I love shopping” - È morta a 55 anni Sophie Kinsella, scrittrice britannica autrice della saga I love shopping, diventata anche un film ... Secondo amica.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' - È morta Sophie Kinsella, una delle autrici di bestseller più famose al mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute. Si legge su lapresse.it
Addio a #SophieKinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 55 anni a Londra, aveva un tumore al cervello ? di Maria Paola Raiola Vai su X
Addio a Sophie Kinsella, l'autrice di "I love shopping" aveva 55 anni. La famiglia: «Abbiamo il cuore spezzato» Vai su Facebook
Raspadori è un pallino di Sarri dall’estate, lo voleva alla Lazio prima del blocco di mercato (Pedullà) ilnapolista.it
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Morta Sophie Kinsella, addio all'autrice di 'I love shopping' lapresse.it
Tutti i progetti persi dello Snyderverse che potrebbero tornare con Netflix metropolitanmagazine
Anti-trumpiani all’Ansa e le altre pillole del giorno lettera43.it
La crisi del riciclo della plastica rischia di bloccare anche la raccolta differenziata in tutta Italia: il ... ilfattoquotidiano.it