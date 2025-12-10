Addio Sophie Kinsella | è morta a soli 55 anni l'autrice della serie I love shopping

10 dic 2025

Sophie Kinsella, celebre autrice britannica della serie

È morta a 55 anni Sophie Kinsella, scrittrice britannica autrice della saga I love shopping, diventata anche un film. Kinsella era malata da tempo: nel 2024 aveva rivelato di avere scoperto di soffrire di un tumore al cervello molto aggressivo e di doversi sottoporre a lunghi cicli di terapie. La mattina del 10 dicembre sulla sua pagina Instagram è comparso l’annuncio della sua morte. Morta Sophie Kinsella, “penna” della saga I love shopping. «Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma).  È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori:  la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia», ha scritto la famiglia. 🔗 Leggi su Amica.it

addio sophie kinsella 232 morta a soli 55 anni l autrice della serie i love shopping

© Amica.it - Addio Sophie Kinsella: è morta a soli 55 anni l’autrice della serie “I love shopping”

