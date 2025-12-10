Addio navetta fra le polemiche | Meno servizi

La soppressione della navetta tra la stazione di Melegnano e l’ospedale Predabissi, prevista dal 2026 per il basso afflusso di passeggeri, ha suscitato forti polemiche. La decisione, motivata dalla riduzione dei servizi, ha generato reazioni tra cittadini e stakeholder, evidenziando le tensioni tra esigenze di efficientamento e bisogni della comunità.

Attorno alla soppressione della navetta che collega la stazione di Melegnano all'ospedale Predabissi, e che dal 2026 verrà eliminata a causa del numero troppo esiguo di passeggeri (solo 50 al giorno), si consumano le polemiche. "Il servizio non è stato sufficientemente pubblicizzato, l'attuale amministrazione non ha investito in promozione e informazione", attaccano i gruppi Progetto Melegnano e Rinascimento Melegnanese, che con l'allora sindaco Rodolfo Bertoli avevano istituito la navetta, nel 2020. "Si parla di "soli" 50 utenti al giorno. Ma si tratta potenzialmente di 50 auto in meno sulle strade, con un beneficio ambientale evidente - proseguono -.

