Addio barriere all' AI | Brainyware rivoluziona le imprese

Brainyware, startup deep tech italiana, rivoluziona l'adozione dell'intelligenza artificiale nelle imprese con una piattaforma low-code. Sede a Milano e Udine, l'azienda elimina le barriere tradizionali, offrendo soluzioni su misura per ottimizzare i processi aziendali e favorire l'integrazione dell'AI in modo semplice e accessibile.

Brainyware, startup deep tech italiana con sede a Milano e Udine, ha lanciato una piattaforma low-code che abbatte l'ultima barriera all'adozione dell'intelligenza artificiale nelle aziende, adattandola ai processi specifici di ogni organizzazione. Questa innovazione consente di creare agenti AI in grado di gestire documenti complessi, generare report autonomamente e automatizzare workflow amministrativi e operativi, liberando fino al 30% del tempo dedicato ad attività manuali ripetitive.? La piattaforma low-code in azione. La nuova offerta di Brainyware permette alle imprese di addestrare agenti AI su dati interni, garantendo precisione e rilevanza contestualizzata per settori come sanità, finanza e pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio barriere all'AI: Brainyware rivoluziona le imprese

#Francavilla - La metamorfosi di via Municipio: addio barriere architettoniche Così il sindaco Antonello Denuzzo: "Via Municipio si presenta così adesso, abbiamo eliminato il marciapiede che la presenza degli alberi rendeva strettissimo e impraticabile per c - facebook.com Vai su Facebook