Addio alla scrittrice Sophie Kinsella

Servizitelevideo.rai.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La mondo letterario piange la scomparsa di Sophie Kinsella, celebre autrice britannica conosciuta per la popolare serie

14.20 Sophie Kinsella, amatissima autrice britannica della serie bestseller "I Love Shopping", è morta a Londra. Lo scorso anno aveva reso pubblica la sua malattia: una forma aggressiva di cancro al cervello. Tra due giorni avrebbe compiuto 56 anni. La sua "Shopaholic" più conosciuta è Becky Bloomwood, con la sfrenata mania degli acquisti che la fa finire in esilaranti situazioni. I suoi capolavori hanno portato a un film, "Confessions of a Shopaholic", uscito nel 2009 e interpretato da Isla Fisher. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

