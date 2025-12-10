Addio a una vera leggenda italiana | il triste annuncio è appena arrivato

Un'importante figura della storia italiana ci lascia: un senatore del PCI e protagonista della Resistenza. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la memoria e la conoscenza delle vicende più delicate del Novecento italiano.

L’Italia perde una figura centrale della Resistenza, senatore del PCI e profondo conoscitore delle vicende più oscure del Novecento italiano. Si è spento all’età di 100 anni nell’ospedale di Bracciano, lasciando dietro di sé un patrimonio inestimabile di impegno civile, testimonianze e ricerche documentarie che continueranno a guidare studiosi e ricercatori. Fine di un’epoca per la storia italiana. Durante la sua lunga vita, ha rappresentato un punto di riferimento per chi si è occupato di storia politica e criminale dell’Italia contemporanea. La sua dedizione all’analisi e alla comprensione degli eventi chiave del dopoguerra, primo fra tutti il caso Moro, ha segnato profondamente il lavoro delle istituzioni e della memoria collettiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it