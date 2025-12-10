Addio a Sophie Kinsella l’autrice di I love shopping

Ildifforme.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta Sophie Kinsella, autrice nota per il celebre romanzo

Oggi, a 56 anni, è scomparsa la nota Sophie Kinsella, autrice di "I love shopping". La scrittrice divenne famosa per la sua idea "sperimentale" di parlare di un tema di cui nessuno aveva ancora trattato: l'ossessione per lo shopping. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

addio a sophie kinsella l8217autrice di i love shopping

© Ildifforme.it - Addio a Sophie Kinsella, l’autrice di “I love shopping”

È morta l’autrice britannica Sophie Kinsella | aveva cinquantacinque anni - Zazoom Social News

Addio a Sophie Kinsella l’autrice di I love shopping scomparsa a 55 anni - Zazoom Social News

addio sophie kinsella l8217autriceAddio Sophie Kinsella: è morta a soli 55 anni l’autrice della serie “I love shopping” - È morta a 55 anni Sophie Kinsella, scrittrice britannica autrice della saga I love shopping, diventata anche un film ... Come scrive amica.it

addio sophie kinsella l8217autriceÈ morta Sophie Kinsella, la donna che con i suoi libri ci ha insegnato a ridere dei nostri disastri - Con I Love Shopping ha raccontato una generazione tra ironia, imperfezione e romanticismo. Si legge su panorama.it