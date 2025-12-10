Addio a Sophie Kinsella l’autrice di I love shopping
È morta Sophie Kinsella, autrice nota per il celebre romanzo
Oggi, a 56 anni, è scomparsa la nota Sophie Kinsella, autrice di "I love shopping". La scrittrice divenne famosa per la sua idea "sperimentale" di parlare di un tema di cui nessuno aveva ancora trattato: l'ossessione per lo shopping. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
È morta l’autrice britannica Sophie Kinsella | aveva cinquantacinque anni - Zazoom Social News
Addio a Sophie Kinsella l’autrice di I love shopping scomparsa a 55 anni - Zazoom Social News
Addio Sophie Kinsella: è morta a soli 55 anni l’autrice della serie “I love shopping” - È morta a 55 anni Sophie Kinsella, scrittrice britannica autrice della saga I love shopping, diventata anche un film ... Come scrive amica.it
È morta Sophie Kinsella, la donna che con i suoi libri ci ha insegnato a ridere dei nostri disastri - Con I Love Shopping ha raccontato una generazione tra ironia, imperfezione e romanticismo. Si legge su panorama.it
Addio a Sophie Kinsella e alle sua imperfetta comicità Vai su X
Addio a Sophie Kinsella: la penna dietro I love shopping - facebook.com Vai su Facebook
“Me lo augurano, ma i miei genitori sono morti così”. Ballando, sfogo shock della protagonista thesocialpost.it
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Sanremo 2026, Carlo Conti ad Atreju: “Poche polemiche, sono preoccupato” lapresse.it
Strangola la madre e finge che sia caduta in casa a Milano, Pietro Cortti condannato all’ergastolo lapresse.it
Usa: Bonelli, 'Meloni a servizio Trump per Italia fuori da Ue? Governo smentisca' iltempo.it
Dimmi La Verità | Alessandro Rico: «L'Europa intralcia la pace in Ucraina» laverita.info