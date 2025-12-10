Addio a Sophie Kinsella l’autrice di I love shopping scomparsa a 55 anni
Sophie Kinsella è morta il 10 dicembre 2025 all’età di 55 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore cerebrale (glioblastoma). Autrice britannica di fama mondiale, con la serie Shopaholic ha venduto oltre 45 milioni di copie in decine di Paesi e tradotto i suoi libri in decine di lingue. Junior Cristarella Mercoledì 10 Dicembre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
È morta l’autrice britannica Sophie Kinsella | aveva cinquantacinque anni - Zazoom Social News
Morta Sophie Kinsella a 55 anni | l’autrice di I Love Shopping stroncata da un tumore - Zazoom Social News
Addio Sophie Kinsella: è morta a soli 55 anni l’autrice della serie “I love shopping” - È morta a 55 anni Sophie Kinsella, scrittrice britannica autrice della saga I love shopping, diventata anche un film ... Da amica.it
Sophie Kinsella è morta: addio all’autrice di I Love Shopping, aveva 55 anni - La famosa scrittrice londinese è scomparsa a causa di una malattia e l'annuncio pubblico è stato diffuso dalla sua famiglia. movieplayer.it scrive
Addio a Sophie Kinsella e alle sua imperfetta comicità Vai su X
Addio a Sophie Kinsella: la penna dietro I love shopping - facebook.com Vai su Facebook
Volley, Trento inizia l’avventura in Champions League: il Lubiana dei big sloveni da prendere con le pinze oasport.it
Juve-Pafos, l’uomo della svolta per Spalletti manca da un anno calciomercato.it
Le migliori aziende del Sud dove si lavora meglio, domina la Puglia quifinanza.it
Premio Atreju, la figlia di Peppe Vessicchio ritira il riconoscimento alla carriera per il padre: “E’ stato ... secoloditalia.it
Robertson dopo le polemiche: «Bisogna attenersi alla decisione di campo. E sul rigore dico questo» internews24.com
Preparazione mentale: come i club calcistici usano psicologia e routine prima dei big match anteprima24.it