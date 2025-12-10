Addio a Sophie Kinsella | la scrittrice di I Love Shopping si è spenta a 55 anni
La scrittrice britannica Sophie Kinsella, nota per la serie
ABBONATI A DAYITALIANEWS La celebre autrice britannica Sophie Kinsella, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, è scomparsa dopo una lunga malattia affrontata con enorme forza e dignità. Il messaggio della famiglia. In un post diffuso sui social, i familiari hanno ricordato la scrittrice con parole profonde: “Nonostante la sua malattia, che ha portato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l’amore che ha ricevuto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Nuovo corso di pianoforte da Proxima Music con Giovanni Fabiani - Zazoom Social News
Lunedì Roma-Como ufficiale il direttore di gara | arbitra Feliciani - Zazoom Social News
Addio a Sophie Kinsella, la regina dei bestseller: la scrittrice è morta a 55 anni - È morta all’età di 55 anni Sophie Kinsella, una delle scrittrici più amate e prolifiche della narrativa contemporanea, capace di vendere oltre 50 milioni di copie in tutto il mondo. Come scrive corrieredellosport.it
Addio a Sophie Kinsella, la scrittrice che finalmente ci ha fatto accettare il nostro bisogno di leggerezza - L'autrice di I Love Shopping ha inventato un genere ma soprattutto modellato un tipo di romanzo il cui successo sarebbe sbagliato sottovalutare ... Scrive wired.it
Addio a Sophie Kinsella, morta la scrittrice di I love Shopping tg.la7.it/cultura-e-soci… Vai su X
Addio a Sophie Kinsella, la scrittrice di “I love shopping” aveva 55 anni https://qds.it/morta-sophie-kinsella-scrittrice-i-love-shopping-cronaca-annuncio-ricordo-cronaca/ Vai su Facebook
L.elettorale: Silvestri, 'M5S per proporzionale puro, primarie? Ora non ci interessano' iltempo.it
Pietro Valsecchi su Checco Zalone: "Qualcosa si è rotto fra noi, è diventato ossessivo e attento ai soldi, ... ilgiornaleditalia.it
Infantino indagato, la pesante accusa al numero uno Fifa: c’entra anche Trump thesocialpost.it
Pantone sceglie il bianco come colore dell'anno: i fanatici woke gridano al delitto ilgiornale.it
Natale, i dolci preferiti dai fiorentini. La tradizione si riprende la scena lanazione.it
Istamina oltre i limiti: richiamo in tutta Italia per questo prodotto, sempre in tavola a Natale thesocialpost.it