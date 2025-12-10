Addio a Sophie Kinsella | la scrittrice di I Love Shopping si è spenta a 55 anni

La celebre autrice britannica Sophie Kinsella, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, è scomparsa dopo una lunga malattia affrontata con enorme forza e dignità. Il messaggio della famiglia. In un post diffuso sui social, i familiari hanno ricordato la scrittrice con parole profonde: "Nonostante la sua malattia, che ha portato con inimmaginabile coraggio, Sophie si considerava davvero fortunata ad avere una famiglia e amici così meravigliosi, e ad aver avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l'amore che ha ricevuto.

