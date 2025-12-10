"Abbiamo il cuore spezzato nell'annunciare la scomparsa questa mattina della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mummy). È morta serenamente, con gli ultimi giorni pieni dei suoi veri amori: famiglia, musica, calore, Natale e gioia". Così è stata annunciata sui social la morte della scrittrice Sophie Kinsella. Avrebbe compiuto 56 anni 12 dicembre e, dal 2022, stava lottando contro un tumore al cervello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter)?"Non possiamo immaginare come sarà la vita senza il suo splendore e il suo amore per la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Addio a Sophie Kinsella: la scrittrice di "I love shopping" è morta a 56 anni