Addio a Sophie Kinsella la scrittrice di I love shopping aveva raccontato la sua malattia senza retorica

Sophie Kinsella, celebre autrice britannica nota per la saga di I Love Shopping, si è spenta. La scrittrice aveva condiviso pubblicamente la sua battaglia contro la malattia, affrontandola con sincerità e senza retorica. La sua perdita rappresenta un grande vuoto nel panorama letterario e tra i tanti lettori che avevano trovato in lei un’icona della chick lit.

Oggi è morta Sophie Kinsella, la scrittrice britannica che ha fatto innamorare milioni di lettori in tutto il mondo con le avventure di Becky Bloomwood, la protagonista di I Love Shopping, tra i romanzi più rappresentativi della cosiddetta chick lit. Aveva solo 55 anni e mancavano appena due giorni al suo compleanno. La notizia è stata data dalla famiglia attraverso un post su Instagram, dove hanno scritto parole piene di dolore ma anche di tenerezza: “È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Kinsella (@sophiekinsellawriter) Il suo vero nome era Madeleine Sophie Wickham. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Addio a Sophie Kinsella, la scrittrice di I love shopping, aveva raccontato la sua malattia senza retorica

