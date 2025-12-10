Addio a Sophie Kinsella | la regina del chick lit muore a 55 anni due giorni prima del compleanno

Sophie Kinsella, celebre autrice britannica e icona del genere chick lit, è scomparsa a Londra all'età di 55 anni, a soli due giorni dal suo compleanno. Con uno stile inconfondibile e storie che hanno conquistato milioni di lettori, Kinsella ha rivoluzionato la narrativa pop, lasciando un segno indelebile nel panorama letterario.

Chi era davvero Sophie Kinsella e perché ha cambiato la narrativa pop. Madeleine Sophie Wickham, per milioni di lettori semplicemente Sophie Kinsella, è morta a Londra a 55 anni, a due giorni dal suo compleanno. La scrittrice che ha trasformato la commedia romantica moderna – rendendola ironica, pop, riconoscibile, irresistibilmente reale – ha lasciato un vuoto enorme. Dal 2022 combatteva contro un glioblastoma, diagnosi resa pubblica solo nel 2024. Nel messaggio con cui raccontò la malattia, spiegò di aver voluto proteggere prima di tutto i figli. Una scelta che dice molto del suo stile: delicato anche quando la vita non lo era affatto.

