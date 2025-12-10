addio a sophie kinsella autrice della saga i love shopping

La scrittrice Sophie Kinsella, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, si è spenta dopo aver lottato a lungo contro la malattia. I familiari, in un commosso post sui social, hanno ricordato il suo coraggio: “Nonostante la sua malattia, affrontata con inimmaginabile forza, Sophie si considerava fortunata ad avere una famiglia e degli amici così meravigliosi, e ad aver raggiunto uno straordinario successo nella sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed è stata per sempre grata per l’amore ricevuto”. Dopo gli inizi nel giornalismo, nel 2000 Sophie Kinsella ha raggiunto il successo internazionale con The Secret Dreamworld of a Shopaholic, edito in Italia come I Love Shopping. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

