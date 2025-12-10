Addio a Sergio Flamigni morto a 100 anni il partigiano parlamentare dirigente del Partito Comunista e studioso del caso Moro

È scomparso a 100 anni Sergio Flamigni, partigiano, parlamentare del Partito Comunista e studioso dei misteri italiani, tra cui il caso Moro. Figura storica della lotta antifascista, Flamigni ha dedicato la vita alla ricerca della verità e alla difesa dei valori democratici, lasciando un importante contributo alla storia e alla cultura italiana.

Sergio Flamigni, partigiano e grande studioso dei misteri italiani, è morto a 100 anni. Dedicò la vita alla lotta antifascista e alla ricerca della verità sul caso Moro È morto a 100 anni Sergio Flamigni, dopo un breve ricovero per motivazioni ignote all'ospedale di Bracciano (Roma).

Morto Sergio Flamigni, aveva 100 anni: addio al partigiano e senatore studioso del caso Moro - Nato a Forlì, ha fondato l’archivio che porta il suo nome per mettere a disposizione l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2 ... Secondo msn.com

È morto Sergio Flamigni, senatore del Pci e cacciatore di verità sul caso Moro e le stragi italiane - Scomparso all'età di 100 anni, ha dedicato quattro decenni della sua vita a decostruire la "verità di Stato" sul terrorismo, ... Scrive huffingtonpost.it

