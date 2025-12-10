Addio a Ivan Mazzocco fotografo con la passione per lo skateboard
Lutto nel mondo della fotografia e dello skateboard: Ivan Mazzocco, noto per la sua passione e il talento, si è spento a 53 anni dopo una lunga malattia. La sua morte ha profondamente colpito amici e familiari, che lo ricordano con affetto e gratitudine per il suo spirito creativo e la sua energia contagiosa.
“Ciao Skater, ciao fotografo, ciao fratello. Hai compiuto l'ultimo viaggio”. Così la sorella Barbara ha deciso di salutare Ivan Mazzocco, morto a soli 53 anni a seguito di una grave malattia. Nel Pordenonese è stato sempre associato con la tavola da skateboard, un mezzo che in poco tempo è. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Vincenzo Incenzo Official. . Oggi vi parlo di LUGANO ADDIO, la struggente e geniale ballata di IVAN GRAZIANI #scritturacreativa #ivangraziani #luganoaddio @filograziani - facebook.com Vai su Facebook
Ci dev’essere un posto in cui si ritrova chi è lontano. Ci vediamo lí stasera dopo cena Ho molte cose da dirti e poca voce Vieni sola e senza addio. -Ivan Talarico- #AmoreAPrimaVista a #SalaLettura Vai su X
La Cucina italiana è patrimonio Unesco. Meloni: «Risultato che ci inorgoglisce» laverita.info
Leverkusen-Newcastle (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti ... infobetting.com
Gasperini avvisa Ferguson, i retroscena sull’ultimatum è ‘ufficiale’ calciomercato.it
Salto con gli sci, Klingenthal è contesto complicato. Chi risolverà il rebus-vento in questo 2025? oasport.it
Volley, Milano passeggia in Macedonia e ipoteca gli ottavi di Challenge Cup oasport.it
Roma, 23enne vittima di stupro all'uscita della metro: flash mob contro la violenza in Piazzale Jonio lapresse.it
Caso Albanese, Cerno: “Ci scriva le lettere che vuole, noi continueremo a raccontare chi è e a chi fa ... ilgiornale.it
Leverkusen-Newcastle (Champions League, 10-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tanti ... infobetting.com
Gasperini avvisa Ferguson, i retroscena sull’ultimatum è ‘ufficiale’ calciomercato.it
Salto con gli sci, Klingenthal è contesto complicato. Chi risolverà il rebus-vento in questo 2025? oasport.it
Volley, Milano passeggia in Macedonia e ipoteca gli ottavi di Challenge Cup oasport.it
Roma, 23enne vittima di stupro all'uscita della metro: flash mob contro la violenza in Piazzale Jonio lapresse.it
Caso Albanese, Cerno: “Ci scriva le lettere che vuole, noi continueremo a raccontare chi è e a chi fa ... ilgiornale.it