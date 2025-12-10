Addio a Ivan Mazzocco fotografo con la passione per lo skateboard

Lutto nel mondo della fotografia e dello skateboard: Ivan Mazzocco, noto per la sua passione e il talento, si è spento a 53 anni dopo una lunga malattia. La sua morte ha profondamente colpito amici e familiari, che lo ricordano con affetto e gratitudine per il suo spirito creativo e la sua energia contagiosa.

"Ciao Skater, ciao fotografo, ciao fratello. Hai compiuto l'ultimo viaggio". Così la sorella Barbara ha deciso di salutare Ivan Mazzocco, morto a soli 53 anni a seguito di una grave malattia. Nel Pordenonese è stato sempre associato con la tavola da skateboard, un mezzo che in poco tempo è.

