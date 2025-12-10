Addio a Carmelo Miceli pilastro del firmamento giallorosso | è deceduto a 67 anni

È scomparso Carmelo Miceli, figura iconica e pilastro della storia del Lecce. Con 67 anni, lascia un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi e nel patrimonio della società, ricordato come uno dei giocatori con più presenze in assoluto con la maglia giallorossa. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per l'intera comunità salentina.

LECCE – Per le statistiche è uno dei calciatori con più presenze in assoluto con la maglia del Lecce (dietro solo a Michele Lorusso, considerando anche le coppe), per i tifosi salentini una bandiera ben piantata nel firmamento giallorosso. Ed era un amore profondamente ricambiato, dal momento che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Addio a Carmelo Miceli: lo storico difensore del Lecce stroncato da un malore

Lutto nel calcio calabrese: addio a Carmelo Miceli - Stroncato da un infarto a Rende lo storico difensore cosentino e volto amatissimo del calcio calabrese: in carriera ha guidato anche il Corigliano e la Rossanese<br /> ... Si legge su ecodellojonio.it

