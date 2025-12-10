Ad Atreju il presepe si fa come si deve | niente statuine woke e volti censurati negli stand artigianali video

A Atreju, il presepe si presenta secondo le tradizioni, con stand artigianali privi di statuine woke e volti censurati. L’atmosfera natalizia si fa sentire tra orsetti giganti vestiti da Babbo Natale e la stella cometa, con le miniature per il presepe al centro di un acceso dibattito dopo quanto accaduto a Senigallia.

L’atmosfera natalizia di Atreju si è fatta sentire sotto diversi aspetti. Tra gli orsetti  giganti vestiti da Babbo natale la stella cometa, spuntano gli stand che vendono le miniature  per decorare il presepe natalizio, ormai al centro del dibattito dopo quanto accaduto a Senigallia. Proprio nella città marchigiana, a Piazza Roma è stato esposta un’opera che presenta due donne al posto di Maria e San Giuseppe. Ma non solo, perché a Bruxelles è stato esposto anche un presepe con i volti di Maria, Giuseppe e Gesù bambino con i volti travisati. Nell’epoca del politicamente corretto, questi scenari fanno pensare a una volontaria distorsione della tradizione cristiana o a un tentativo di ridimensionare l’importanza delle festività cristiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

