Ad Affari Tuoi Elena cambia due volte e prende il pacco nero | con quanti soldi è tornata a casa

Nella puntata del 10 dicembre di Affari Tuoi, Elena, proveniente dalla Lombardia e accompagnata dal marito Nicola, cambia due volte il suo pacco. L'episodio ha suscitato curiosità tra i telespettatori, che si sono chiesti quale somma abbia portato a casa alla fine della puntata. Ecco tutti i dettagli sulla sua giocata e il risultato finale.

Nella puntata del 10 dicembre di Affari Tuoi, la partita di Elena dalla Lombardia insieme al marito Nicola. Dopo aver accettato il cambio per due volte, rifiuta l'offerta finale e scopre di avere il pacco nero. Quale cifra conteneva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ad Affari Tuoi, Elena cambia due volte e prende il pacco nero: con quanti soldi è tornata a casa - Nella puntata del 10 dicembre di Affari Tuoi, la partita di Elena dalla Lombardia insieme al marito Nicola. Lo riporta fanpage.it

Affari Tuoi, che delusione! Elena trova il pacco nero, ma all’interno ci sono 200€ - La concorrente tira dritta per la sua strada rifiutando le prime offerte del dottore ... Riporta msn.com

Luisa ad Affari Tuoi sogna il pacco da 200mila euro e la pacchista vestita di bianco ma non lo prende e perde Vai su X

Coppia di gemelle triestine pronta a conquistare Affari Tuoi - facebook.com Vai su Facebook