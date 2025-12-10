Action apre un nuovo negozio a Pomezia
Il 11 dicembre a Pomezia sarà inaugurato il nuovo negozio Action, portando l'ampia offerta di prodotti a prezzi convenienti nella provincia di Roma. Con questa apertura, Action consolida la sua presenza nel Lazio, offrendo ai clienti un'ulteriore possibilità di shopping con un punto vendita moderno e accessibile.
Giovedì 11 dicembre a Pomezia sarà inaugurato l’undicesimo negozio Action nella provincia di Roma, il 22esimo nel Lazio. “Siamo molto felici di aprire il nostro primo negozio a Pomezia, quasi quattro anni dopo aver inaugurato il nostro primo store in Italia. I clienti ci hanno accolto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sta arrivando qualcosa che cambierà il tuo modo di fare shopping. ACTION apre al Centro Commerciale Le Bolle! Preparati a scoprire prezzi incredibili, idee sorprendenti e un’esperienza tutta nuova. Prossima apertura: 6 Dicembre non mancare! Centro - facebook.com Vai su Facebook
Action apre a Cepagatti: il nuovo punto vendita sarà inaugurato prima di Natale - Particolarmente attesa, soprattutto perché arriva poco prima del Natale, l’inaugurazione del nuovo negozio Action a Cepagatti, nello specifico a Villanova ... Scrive ilpescara.it
