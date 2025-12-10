Acrobati del forellino altre due razzie di gioielli Trovato gas narcotizzante

Ecodibergamo.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due recenti furti di gioielli lungo i viali Vittorio Emanuele e delle Mura hanno messo in allarme la zona. Gli autori, definiti

L’EMERGENZA. I colpi in case lungo i viali Vittorio Emanuele e delle Mura. Perolari: «Un’agilità inverosimile». Jannone: «Ora più telecamere in città». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

acrobati del forellino altre due razzie di gioielli trovato gas narcotizzante

© Ecodibergamo.it - «Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante

acrobati forellino due razzie«Acrobati del forellino», altre due razzie di gioielli. Trovato gas narcotizzante - I colpi in case lungo i viali Vittorio Emanuele II e delle Mura. Da ecodibergamo.it