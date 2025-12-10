AcquistinretePA | interruzione temporanea dei servizi dal 12 al 14 dicembre

Orizzontescuola.it | 10 dic 2025

Dal 12 al 14 dicembre 2025, la piattaforma Acquisti in Rete sarà temporaneamente non accessibile a causa di interventi di manutenzione straordinaria. La sospensione dei servizi avverrà dalle 18:30 di venerdì 12 dicembre alle 19:00 di domenica 14 dicembre, per garantire miglioramenti e aggiornamenti alla piattaforma.

