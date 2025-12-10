Acquistiamo locale la campagna di Confartigianato per gli acquisti di Natale

Novaratoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna anche quest'anno a dicembre "Acquistiamo locale", la campagna di Confartigianato Imprese Piemonte per sensibilizzare i cittadini ad acquistare regali di Natale artigianali e a "chilometro zero".Obiettivo dell'iniziativa è quello di supportare e rilanciare la forza delle oltre 20mila imprese. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

