Acqua possibili cali di pressione a Poggio Renatico

Ferraratoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Hera ha annunciato un'interruzione temporanea dell'acqua a Poggio Renatico, prevista per giovedì 11 dicembre dalle 8 alle 16.30 circa. La sospensione si rende necessaria a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Galliera, nel Bolognese, e potrebbe comportare cali di pressione nell'area interessata.

