Acqua possibili cali di pressione a Poggio Renatico
Il Gruppo Hera ha annunciato un'interruzione temporanea dell'acqua a Poggio Renatico, prevista per giovedì 11 dicembre dalle 8 alle 16.30 circa. La sospensione si rende necessaria a causa di lavori sulla rete idrica nel comune di Galliera, nel Bolognese, e potrebbe comportare cali di pressione nell'area interessata.
Sorical annuncia la sospensione dell’acqua giovedì 11 dicembre: lavori urgenti sull’acquedotto Abatemarco, possibili disagi anche dopo. - facebook.com Vai su Facebook
Mercoledì possibili cali di pressione e mancanze d’acqua a Termoli - Termoli: mercoledì 10 dicembre stop idrico dalle 9 alle 16 per lavori Acea, possibili cali di pressione e mancanze d’acqua in città ... Si legge su primonumero.it
