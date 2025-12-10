Achille Lauro nuovo volto dell’alto di gamma BMW Partnership ufficializzata alla Scala

BMW Italia ha annunciato la collaborazione con Achille Lauro come nuovo volto della sua linea di alta gamma. L’artista rappresenta un mix di eleganza contemporanea, creatività e innovazione, simbolo perfetto per rafforzare l’immagine di raffinatezza e stile del marchio. La partnership, ufficializzata alla Scala, segna un nuovo capitolo nella comunicazione del brand.

BMW Italia sceglie Achille Lauro come nuova voce del suo alto di gamma, avviando una collaborazione che punta a unire eleganza contemporanea, creatività e innovazione. L'artista, da sempre capace di fondere musica, moda e arte in un linguaggio personale e riconoscibile, diventa il protagonista di un progetto pensato per raccontare la dimensione più esclusiva del marchio bavarese. La partnership è stata presentata in occasione della Prima della Scala, dove Achille Lauro è stato ospite del numero uno di BMW Italia, Massimiliano di Silvestre (nella foto, insieme): un palcoscenico simbolico che riflette la volontà del brand di coniugare stile, cultura e prestigio.

