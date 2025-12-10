Acerbo Prc | Italia all’Onu vota con Israele contro Unrwa

Il governo Meloni ha votato all’ONU contro il rinnovo del mandato dell’Unrwa, l’agenzia ONU dedicata ai profughi palestinesi, suscitando forti polemiche. Questa decisione rappresenta un atto senza precedenti nella storia italiana e solleva interrogativi sulla coerenza con i principi costituzionali e l’impegno internazionale del paese.

Maurizio Acerbo ROMA – "Il governo Meloni continua a essere attivo complice del genocidio. Con una scelta che disonora il nostro paese e i principi della nostra Costituzione nel voto alle Nazioni Unite per la prima volta in assoluto l'Italia ha votato contro il rinnovo del mandato dell'Unrwa, l'agenzia dell'Onu che fornisce assistenza umanitaria e soccorso ai profughi palestinesi in Medio Oriente dal 1949. Insieme all'Italia hanno votato per la prima volta in assoluto contro Unrwa la Germania di Merz, l'Ungheria di Orban, Repubblica Ceca, Bulgaria e Lettonia che si sono uniti alle posizioni di Israele e Usa".