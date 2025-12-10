Accusa un malore ma non c’è campo telefonico | Nessun segnale in montagna | l’amico si lancia in una corsa disperata e salva il collega

Mercoledì pomeriggio a Montanostra, località Cabelli, Santa Sofia, un uomo di 73 anni ha accusato un grave malore durante i lavori in montagna. La mancanza di segnale telefonico ha complicato le operazioni di soccorso, ma grazie alla pronta reazione di un amico, che si è lanciato in una corsa disperata, è stato possibile intervenire tempestivamente.

Paura mercoledì pomeriggio a Montanostra, in località Cabelli, nel comune di Santa Sofia, dove un uomo di 73 anni ha accusato un violento dolore toracico mentre si trovava in un podere per svolgere alcuni lavori insieme a un collega. I due avevano raggiunto l’area a piedi, ma una volta arrivati. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Accusa malore e sviene durante un'immersione, soccorso a Sirolo - Accusa un malore e sviene durante un'immersione al largo di Sirolo (Ancona) nell'ambito di una gara di pesca sportiva. Scrive ansa.it

Malore in Consiglio Comunale a Ragusa: Assessore Iacono (Bilancio) accusa un mancamento - facebook.com Vai su Facebook

Salerno: accusa malore sul Corso, salvato dai sanitari liratv.it/news/cronaca/s… #Liratv #ESeiProtagonista Vai su X