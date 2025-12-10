Accordo di pace garanzie di sicurezza ricostruzione | Zelensky pronto a consegnare a Trump il nuovo piano

Volodymyr Zelensky si prepara a presentare agli Stati Uniti un nuovo piano per la fine della guerra con la Russia, aggiornato dopo incontri con partner europei. L'obiettivo è ottenere garanzie di sicurezza, promuovere un accordo di pace e avviare la ricostruzione.

(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky spera di poter trasmettere oggi agli Stati Uniti un piano aggiornato per la fine della guerra con la Russia, dopo le 'correzioni' fatte in occasione degli incontri avuti con i partner europei. "Stiamo lavorando e continueremo – ha detto il presidente ucraino parlando con i giornalisti che gli chiedevano quando avesse .