Accordo di pace garanzie di sicurezza ricostruzione | Zelensky pronto a consegnare a Trump il nuovo piano
Volodymyr Zelensky si prepara a presentare agli Stati Uniti un nuovo piano per la fine della guerra con la Russia, aggiornato dopo incontri con partner europei. L'obiettivo è ottenere garanzie di sicurezza, promuovere un accordo di pace e avviare la ricostruzione.
(Adnkronos) – Volodymyr Zelensky spera di poter trasmettere oggi agli Stati Uniti un piano aggiornato per la fine della guerra con la Russia, dopo le 'correzioni' fatte in occasione degli incontri avuti con i partner europei. "Stiamo lavorando e continueremo – ha detto il presidente ucraino parlando con i giornalisti che gli chiedevano quando avesse . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”
Lookman Inter, dall’accordo con i nerazzurri alla rottura con l’Atalanta: ora è tornata la pace? Ecco com’è andata
Il Papa: 'Trump? Non è realista fare un accordo di pace sull'Ucraina senza l'Europa'. Leone XIV dopo l'invito di Zelensky: 'Io in Ucraina? Lo spero ma ora non è il momento' #ANSA Vai su X
Trump si dice deluso dal presidente ucraino Zelensky che non avrebbe ancora letto la proposta per la pace in Ucraina, mentre Putin sarebbe d'accordo. - facebook.com Vai su Facebook
Accordo di pace, garanzie di sicurezza, ricostruzione: Zelensky pronto a consegnare a Trump il nuovo piano - (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky spera di poter trasmettere oggi agli Stati Uniti un piano aggiornato per la fine della guerra con la ... Lo riporta pianetagenoa1893.net
