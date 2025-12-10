Accordo con l’Agenzia delle Entrate Amazon pagherà oltre 500 milioni di euro al fisco

Amazon ha siglato un accordo con l’Agenzia delle Entrate per versare oltre 500 milioni di euro in relazione a un’inchiesta sull’IVA dei venditori cinesi. L’intesa riguarda il presunto mancato pagamento di imposte, interessi e sanzioni, in un contesto di accertamenti sulle attività fiscali dell’e-commerce in Italia.

(Adnkronos) – Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per versare?511 milioni di euro nell'inchiesta che riguarda il presunto mancato versamento dell'Iva da parte dei venditori cinesi, rispetto ai quasi 3 miliardi calcolati dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Milano tra imposte, interessi e sanzioni. L'inchiesta addebita al colosso americano .