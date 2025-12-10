Accordo con l’Agenzia delle Entrate Amazon pagherà oltre 500 milioni di euro al fisco
Amazon ha siglato un accordo con l’Agenzia delle Entrate per versare oltre 500 milioni di euro in relazione a un’inchiesta sull’IVA dei venditori cinesi. L’intesa riguarda il presunto mancato pagamento di imposte, interessi e sanzioni, in un contesto di accertamenti sulle attività fiscali dell’e-commerce in Italia.
(Adnkronos) – Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per versare?511 milioni di euro nell'inchiesta che riguarda il presunto mancato versamento dell'Iva da parte dei venditori cinesi, rispetto ai quasi 3 miliardi calcolati dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Milano tra imposte, interessi e sanzioni. L'inchiesta addebita al colosso americano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate e versa 723 milioni Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 miliardi - Zazoom Social News
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate | verserà 723 milioni Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 miliardi - Zazoom Social News
Amazon, accordo con il fisco da 511 milioni di euro - Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per versare al fisco 511 milioni di euro come conseguenza dell'inchiesta della Procura di Milano ... Segnala lapresse.it
Amazon e Agenzia delle Entrate accordo fiscale 500 milioni pagamento ridotto rispetto a 3 miliardi ipotizzati - Accordo con l’Agenzia delle Entrate sul contenzioso fiscaleAmazon ha formalizzato un accordo con l’Agenzia delle Entrate per risolvere il contenzioso ... Da assodigitale.it
Amazon, accordo con l'Agenzia delle Entrate: il colosso pagherà 500 milioni al Fisco (invece dei 3 miliardi calcolati dalla Procura) Vai su X
Web TV Puglia. . Il TG Web TV Puglia Due appuntamenti importanti a Bari: l’accordo tra l’Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati e Confcooperative, e il saluto finale di Michele Emiliano al termine del suo mandato in Regione Puglia. Due eventi - facebook.com Vai su Facebook
Nainggolan svela alcuni retroscena: «Spalletti? Lo rispettavo moltissimo, come uomo e come allenatore. Su ... calcionews24.com
Fisco: Amazon, 'tra primi 50 contribuenti, sanzioni incidono su attrattività Italia' iltempo.it
Sarà un fine settimana con nuvole, nebbie e gelate in pianura, ma sole in montagna iltempo.it
Cucina italiana patrimonio Unesco, Klugmann: “Identità che muta e non si sfalda” lapresse.it
“Mi ha messo l’anello di fidanzamento ma non è andata come speravo e siamo finiti dai pompieri”: la storia di ... ilfattoquotidiano.it
Per entrare negli Usa ora i turisti dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ultimi 5 anni corriere.it