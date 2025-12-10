Accordo Amazon-Fisco | il colosso verserà 723 milioni
Amazon ha stipulato un accordo con il fisco italiano, impegnandosi a versare un totale di 723 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate. La decisione segna un passo importante nella collaborazione tra il colosso dell’e-commerce e le autorità fiscali italiane, con l’obiettivo di regolarizzare la posizione fiscale nel paese.
Amazon ha raggiunto oggi un accordo con il fisco italiano e verserà complessivamente 723 milioni di euro all’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto apprende l’ANSA, l’intesa si compone di 511 milioni a carico di Amazon, a cui si aggiungono 212 milioni già definiti da Amazon Logistica e Amazon Italia Transport e versati nei giorni scorsi. Il pagamento complessivo potrà avvenire anche attraverso meccanismi rateali. Le definizioni scaturiscono dalle indagini coordinate dalla Procura di Milano e svolte rispettivamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate. Il quadro dell’inchiesta milanese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
