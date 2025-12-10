Accolta al Tempio dal sindaco e dai ragazzi

La fiamma di Olimpia è arrivata a Jacopone, accolta dal sindaco e dai giovani. Dopo aver percorso Porta Romana e attraversato la città con i suoi cinque teodofori, ha raggiunto il Tempio di San Fortunato, dove è stato acceso il braciere olimpico. L’evento ha coinvolto la comunità, offrendo l’opportunità di immortalare il momento.

