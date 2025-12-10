Accesso a Medicina in 818 si giocano la seconda chance nella bestia nera di fisica
Gli aspiranti medici affrontano la seconda prova di accesso a Medicina, un'importante sfida nel cosiddetto “semestre filtro”. Questa fase rappresenta una seconda chance per superare l'ostica “bestia nera” di fisica, a pochi giorni dalla prima prova, introdotta quest’anno come novità per sostituire il tradizionale test unico nazionale.
Seconda prova per gli aspiranti medici nell'ambito del cosiddetto “semestre filtro”, la novità introdotta quest'anno per abolire il test unico nazionale e a pochi giorni dalla prima e contestata prova. Nel dettaglio, all'Università di Ferrara gli iscritti al secondo appello di esami del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Semestre filtro per l'accesso a Medicina, oggi la seconda prova. Nelle Marche Fisica superata soltanto dal 12% degli studenti @TgrRaiMarche rainews.it/tgr/marche/vid…. Vai su X
Domani il secondo appello del semestre filtro per l'accesso alla facoltà di Medicina. I risultati si sapranno prima di Natale, a gennaio la graduatoria nazionale. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Ue: Sensi, 'politica che non convoca piazza per Europa è in bancarotta morale' iltempo.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it
“Altro che estetista di grido, mi ha sfigurata in modo permanente con un peeling per il viso”: la denuncia ... ilfattoquotidiano.it
Caso Francesca Albanese: Firenze farà un evento, ma niente cittadinanza onoraria lanazione.it
Tredicesima 2025, a chi spetta e quando arriva: cosa c’è da sapere ildifforme.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
“Ci spezza il cuore”: la famiglia annuncia la morte di Sophie Kinsella thesocialpost.it
Cucina italiana patrimonio dell’umanità: l’Unesco riconosce l’intero mosaico gastronomico del Paese laprimapagina.it