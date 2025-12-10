Accesso a Medicina in 818 si giocano la seconda chance nella bestia nera di fisica

Gli aspiranti medici affrontano la seconda prova di accesso a Medicina, un'importante sfida nel cosiddetto “semestre filtro”. Questa fase rappresenta una seconda chance per superare l'ostica “bestia nera” di fisica, a pochi giorni dalla prima prova, introdotta quest’anno come novità per sostituire il tradizionale test unico nazionale.

Seconda prova per gli aspiranti medici nell'ambito del cosiddetto "semestre filtro", la novità introdotta quest'anno per abolire il test unico nazionale e a pochi giorni dalla prima e contestata prova. Nel dettaglio, all'Università di Ferrara gli iscritti al secondo appello di esami del.

