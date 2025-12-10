Abusi su minori e pedopornografia | la condanna per il 20enne scout diventa definitiva

Si consolidano le implicazioni legali per un 20enne scout di Terracina, condannato in via definitiva per gravi reati contro minori, tra cui pedopornografia, persecuzioni, estorsione e violenza sessuale. La sentenza rappresenta un passo importante nel percorso giudiziario relativo a questi gravissimi reati.

Diventa definitiva la condanna a carico del 20enne scout di Terracina, accusato di gravi reati contro minori, tra cui pornografia minorile, atti persecutori, estorsione, violenza sessuale e pornografia virtuale. Lo scorso luglio era stato condannato in primo grado, al termine di un processo.

