Abusi su minori e pedopornografia | la condanna per il 20enne scout diventa definitiva

Latinatoday.it | 10 dic 2025

Si consolidano le implicazioni legali per un 20enne scout di Terracina, condannato in via definitiva per gravi reati contro minori, tra cui pedopornografia, persecuzioni, estorsione e violenza sessuale. La sentenza rappresenta un passo importante nel percorso giudiziario relativo a questi gravissimi reati.

Diventa definitiva la condanna a carico del 20enne scout di Terracina, accusato di gravi reati contro minori, tra cui pornografia minorile, atti persecutori, estorsione, violenza sessuale e pornografia virtuale. Lo scorso luglio era stato condannato in primo grado, al termine di un processo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

