Abusi su alunni minorenni l’insegnante di sostegno rinviata a giudizio
Un'insegnante di sostegno di 38 anni è stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata con l'accusa di aver commesso abusi su alunni minorenni, tra cui maltrattamenti, violenza sessuale e induzione a atti sessuali. La decisione segue le indagini che hanno portato alla sua imputazione in tribunale.
Tempo di lettura: 2 minuti È stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto, l’insegnante di sostegno di 38 anni accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. Le vittime sarebbero alcuni studenti minori di 14 anni: i fatti contestati sarebbero avvenuti circa un anno fa, nell’istituto “Catello Salvati” di Castellammare di Stabia. La prima udienza è stata fissata per il 23 marzo 2026 e il Ministero dell’Istruzione sarà parte civile attraverso l’Avvocatura dello Stato insieme con le famiglie dei sette alunni (difese dall’ avvocato Antonio De Martino ) vittime dei vari reati contestati alla docente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Castellammare, abusi su alunni minorenni: professoressa rinviata a giudizio - È stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto, l'insegnante di sostegno di 38 anni accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al ... msn.com scrive
Abusi sessuali su 5 minorenni, confermata la condanna a 12 anni per Alessandro Frateschi - LA SENTENZA Alessandro Frateschi è colpevole anche secondo i giudici di secondo grado. Lo riporta ilmessaggero.it
È stata inaugurata una cassetta nell’atrio della Scuola Secondaria con l’obiettivo di offrire un punto di accoglienza per gli alunni che si trovano esposti ad abusi - facebook.com Vai su Facebook
