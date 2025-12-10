Abusi su alunni minorenni l’insegnante di sostegno rinviata a giudizio

Un'insegnante di sostegno di 38 anni è stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata con l'accusa di aver commesso abusi su alunni minorenni, tra cui maltrattamenti, violenza sessuale e induzione a atti sessuali. La decisione segue le indagini che hanno portato alla sua imputazione in tribunale.

È stata rinviata a giudizio dal gip di Torre Annunziata Emanuela Cozzitorto, l'insegnante di sostegno di 38 anni accusata di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. Le vittime sarebbero alcuni studenti minori di 14 anni: i fatti contestati sarebbero avvenuti circa un anno fa, nell'istituto "Catello Salvati" di Castellammare di Stabia. La prima udienza è stata fissata per il 23 marzo 2026 e il Ministero dell'Istruzione sarà parte civile attraverso l'Avvocatura dello Stato insieme con le famiglie dei sette alunni (difese dall' avvocato Antonio De Martino ) vittime dei vari reati contestati alla docente.