Abusi sessuali sugli studenti la Prof 38enne di Castellammare rinviata a giudizio

Rinviata a giudizio la docente 38enne dell'Istituto "Catello Salvati" di Castellammare di Stabia accusata di abusi sugli studenti. A processo anche 11 persone che l'aggredirono il giorno dopo la notizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Presunti abusi sugli alunni della scuola di Castellammare, a processo la prof di Meta - La prima udienza è stata fissata per il 23 marzo 2026 con il ministero dell’Istruzione che sarà parte civile attraverso l’Avvocatura dello Stato insieme con le famiglie dei sette alunni (difese ... sorrentopress.it scrive