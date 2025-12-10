Abusi sessuali sugli studenti la Prof 38enne di Castellammare rinviata a giudizio
Rinviata a giudizio la docente 38enne dell'Istituto "Catello Salvati" di Castellammare di Stabia accusata di abusi sugli studenti. A processo anche 11 persone che l'aggredirono il giorno dopo la notizia.
Abusi sessuali sugli studenti, la Prof 38enne di Castellammare rinviata a giudizio - Rinviata a giudizio la docente 38enne dell'Istituto "Catello Salvati" di Castellammare di Stabia accusata di abusi sugli studenti
Presunti abusi sugli alunni della scuola di Castellammare, a processo la prof di Meta - La prima udienza è stata fissata per il 23 marzo 2026 con il ministero dell'Istruzione che sarà parte civile attraverso l'Avvocatura dello Stato insieme con le famiglie dei sette alunni
ABUSI SESSUALI SU SACERDOTE DI 19 ANNI Un sacerdote della Diocesi di Innsbruck ha denunciato abusi nei suoi confronti avvenuti, 40 anni fa, durante un suo soggiorno all'Ordine Teutonico a Lana, in Alto Adige. La vittima all'epoca dei fatti aveva 19 an - facebook.com Vai su Facebook
